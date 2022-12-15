Генри Кавилл не вернется к роли Супермена

Актер Генри Кавилл сообщил в своем Instagram, что больше не будет играть Супермена в киновселенной DC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это печальная новость для всех. В конце концов, я не вернусь как Супермен", - написал артист в личном блоге. Кавилл рассказал, что у него была встреча с сопредседателями и совладельцами DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, с которыми он обсудил возможность возвращения к роли.

По словам актера, он уважает решение Сафрана и Ганна больше не вводить персонаж в новые проекты киновселенной. "Произошла смена караула. Я желаю DC и всем, кто связан с новой вселенной, удачи и счастья", - поделился Кавилл.