Риз Уизерспун сыграет главную роль в комедийном сериале

Голливудская звезда Риз Уизерспун сыграет главную роль и станет исполнительным продюсером комедийного сериала о мире чирлидинга для Amazon Prime Video, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

История рассказывает о бывшей чирлидерше (Уизерспун), которая прокладывает себе путь через Атлантику, чтобы преподавать черлидинг в школе в Англии.

"Я долго искала проект, чтобы сделать женщин героями их собственных историй для молодого поколения", - сказал Уизерспун . Ее слова приводит The Hollywood Reporter.

Актриса добавила: "Когда я увидела эту историю, я сразу поняла, что эта идея та самая. Мысль о том, чтобы увидеть, как американка приезжает в Европу, чтобы поделиться очень американским видом спорта группы поддержки просто взволновала меня! Мне нравится, что этот сериал наполнен глубокой радостью и силой командной работы".