https://news.day.az/showbiz/1519648.html Рэпер Дрейк вышел на сцену в колье с полусотней разбитых сердец - ВИДЕО
Рэпер Дрейк вышел на сцену в колье с полусотней разбитых сердец - ВИДЕО
Канадский репер Дрейк вышел на сцену в бриллиантовом колье, состоящем почти из полусотни разбитых сердец - именно столько помолвочных колец ушло на создание дизайнерского украшения.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, все эти кольца когда-то принадлежали подружкам Дрейка. Среди них такие знаменитые красотки, как Рианна, Джулия Фокс и Тайра Бэнкс.
На память о каждой сорванной помолвке репер сохранял колечко, брошенное очередной обиженной дамой. Теперь 300 с лишним каратов красуются на шее свободолюбивого канадца.
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