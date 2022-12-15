Рэпер Дрейк вышел на сцену в колье с полусотней разбитых сердец

Канадский репер Дрейк вышел на сцену в бриллиантовом колье, состоящем почти из полусотни разбитых сердец - именно столько помолвочных колец ушло на создание дизайнерского украшения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, все эти кольца когда-то принадлежали подружкам Дрейка. Среди них такие знаменитые красотки, как Рианна, Джулия Фокс и Тайра Бэнкс.

На память о каждой сорванной помолвке репер сохранял колечко, брошенное очередной обиженной дамой. Теперь 300 с лишним каратов красуются на шее свободолюбивого канадца.