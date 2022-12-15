Названы фильмы, признанные национальным достоянием США

Фильмы "Железный человек", "Когда Гарри встретил Салли" и мультфильм "Русалочка" включены в Национальный реестр фильмов библиотеки Конгресса США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также список пополнили еще 25 картин, в том числе "Кэрри" (1976), снятая по мотивам одноименного романа Стивена Кинга, мюзикл "Лак для волос" (1988) и другие.

В 2020 году Национальный совет США по сохранности фильмов добавил 25 картин в реестр Библиотеки Конгресса, где они будут храниться как национальное достояние.

В реестр вошли фильмы "Темный рыцарь" (2008, Кристофер Нолан), "Заводной апельсин" (1971, Стэнли Кубрик), "Братья Блюз" (1980, Джон Лэндис), "Шрек" (2001, Эндрю Адамсон, Вики Дженсон), "Саспенс" (1913, Филлипс Смолли, Лоис Вебер), "Хлеб" (1918, Ида Мэй Парк).

В национальный реестр с 1989 года входят ленты с признанным "культурным, историческим или эстетическим значением", которым на момент попадания в список должно быть не менее 10 лет. Всего в реестре 800 фильмов.