Звезда «Уэнсдэй» развелась с мужем

Американская актриса Кристина Риччи, известная по роли в сериале "Уэнсдэй" Тима Бертона, развелась со своим первым супругом, продюсером Джеймсом Хердегеном, с которым она состояла в браке семь лет. Об этом пишет PageSix, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что бракоразводный процесс длился два года. Согласно решению суда, звезде сериала "Уэнсдэй" достанется дом в долине Сан-Фернандо, штат Калифорния. Бывшие супруги разделят между собой деньги от продажи их общей квартиры в Нью-Йорке. Хердеген в свою очередь оставит за собой автомобиль Subaru, а также получит единовременную выплату от экс-жены в размере 189 687 долларов.

Отмечается также, что бывшая пара разделит опеку над их общим восьмилетним сыном Фредди.

42-летняя Риччи подала на развод в 2020 году, обвинив мужа в домашнем насилии. В октябре 2021 года актриса вышла замуж за Марка Хэмптона. Через два месяца у них родилась дочь по имени Клео.

Риччи известна по фильмам "Семейка Аддамс" (1991), "Сонная Лощина", "Баффало 66", "Ценности семейки Аддамс" (1993), "Каспер", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе". Она также снялась в сериалах "Шершни", "Уэнсдэй" и других.