Бен Аффлек станет режиссером супергеройского блокбастера DC Studios

Режиссер и руководитель DC Studios Джеймс Ганн рассказал, что обсудил с Беном Аффлеком возможное сотрудничество в сфере создания кинокомиксов. Об этом автор "Стражей Галактики" написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Встретились вчера с Беном именно потому, что он хочет режиссировать, а мы хотим, чтобы он режиссировал. Нам просто нужно найти правильный проект", - рассказал Ганн.

Недавно Аффлек вместе со своим другом Мэттом Дэймоном основал собственную кинокомпанию Artists Equity. Артист подчеркнул, что их цель - создавать умное кино, которое зрители будут помнить и спустя 20 лет.

Сообщается, что в 2023 году компания намерена выпустить три фильма, а уже через год планирует увеличить количество проектов до пяти.