Актеры «Уэнсдэй» сыграют в романтической драме

Актриса Дженна Ортега снимется вместе с коллегой по сериалу "Уэнсдэй" Перси Хайнсом Уайтом в фильме "Зима, весна, лето или осень". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ортега также выступит в качестве исполнительного продюсера картины. Проект станет режиссерским дебютом актрисы и писательницы Тиффани Полсен. История расскажет о двух подростках, которые встречают друг друга и влюбляются в течение четырех знаменательных дней в году.

В сериале "Уэнсдэй" Ортега сыграла главную героиню Уэнсдэй, а Хайнс Уайт - ее одноклассника Ксавьера Торпа.