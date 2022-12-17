Стало известно об участии Генри Кавилла в экранизации игры

Стало известно об участии британского актера Генри Кавилла в экранизации игры Warhammer 40,000. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, проект будет создавать Amazon Prime Video: в настоящее время компания занимается переговорами о правах на игру, созданную Games Workshop. Помимо этого, создатели рассматривают Кавилла на главную роль в экранизации, однако еще не приняли окончательного решения об актерском составе.

Новость о возможном участии артиста в фильме появилась после того, как он официально объявил, что больше не вернется к роли Супермена в киновселенной DC.

Действие самой игры происходит в далеком будущем: человеческая цивилизация остановилась в своем развитии и находится в состоянии нескончаемой войны с инопланетянами, магическими существами, богами и демонами.