Сара Джессика Паркер и Fendi выпустили капсульную коллекцию сумок

Итальянский дом моды Fendi совместно с актрисой Сарой Джессикой Паркер выпустил эксклюзивную капсульную коллекцию в честь 25-летия сумки-багета. Об этом пишет Fashion Network, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Капсульная коллекция Sarah Jessica Parker x Fendi Baguette была вдохновлена культовой версией сумки-багет. Коллекция была создана в индивидуальном стиле актрисы совместно с художественным директором Fendi по аксессуарам и мужской одежде.

Сумки представлены в четырех цветовых вариантах - фиолетовом, васаби, розовом и нежном бирюзово-голубом. При создании каждого аксессуара использовалась специальная техника окрашивания пайетками, известная как tie-dye. Работа выполняется вручную, поэтому каждая сумка имеет индивидуальный окрас.

Лимитированная коллекция продается в специальной коробке с подписью Сары Джессики Паркер на внешней стороне и культовой надписью "Это не сумка, это Baguette" на внутренней. Впервые капсула была представлена на юбилейном показе Baguette 25th Anniversary Show 9 сентября 2022 года.