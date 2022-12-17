Джеймс Кэмерон объяснил провал последней части «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон в разговоре с AV Club заявил, что провал фильма "Терминатор: Темные судьбы" в прокате обусловлен его чрезмерной лояльностью к актерскому таланту исполнителей главных ролей в прошлых частях франшизы Арнольда Шварценеггера и Линды Хамилтон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он напомнил, что выступал продюсером картины. По словам Кэмерона, он не хотел выпускать продолжение без Шварценеггера и Хамилтон, поэтому уговорил режиссера Тима Миллера взять их в проект. Кэмерон предположил, что неудача картины в прокате обусловлена тем, что молодым зрителям было неинтересно наблюдать за столь возрастными актерами.

"Проблема заключалась в том, что я отказывался запускать производство фильма без Арнольда Шварценеггера. Тим Миллер не хотел включать его в проект, но я сказал: "Слушай, мы с Арнольдом дружим уже 40 лет, и я не хочу, чтобы он на меня обиделся", - вспомнил Кэмерон.