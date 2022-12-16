Анджелина Джоли покидает пост в ООН

Голливудская актриса Анджелина Джоли перестала быть послом доброй воли управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, однако осталась гуманитарным активистом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Актриса заявила, что хочет продолжить помогать беженцам за пределами организации. "После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что мне пора работать по-другому, напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями", - сказала она.

Анджелина Джоли стала послом доброй воли управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в 2001 году. В 2022-м она посещала Йемен и Украину, где встречалась с беженцами.