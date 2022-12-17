Пугачева впервые вывела в свет сына в Гарри в Израиле

Певица Алла Пугачева вместе с супругом - шоуменом Максимом Галкиным и детьми переехала в Израиль. Звездная семья живет там с конфа февраля этого года, передает Day.Az со ссылкой на womanhit.ru.

Кажется, знаменитости уже полностью обустроились на новом месте. Так, Примадонну уже не раз видели на концертах своих коллег. А сейчас артистка вышла в свет со своим сыном Гарри. Они вместе посетили выставку в Тель-Авиве, которую организовал музыкант Андрей Макаревич.

В Сети появилась фотография, где Пугачева позирует с маленьким наследником, которого трогательно приобняла. Также рядом с ними стоит и сам Макаревич.