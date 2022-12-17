Дональд Гловер сыграет нового врага Человека-паука

Звезда сериалов "Сообщество" и "Атланта", а также предстоящего ремейка "Мистер и миссис Смит" Дональд Гловер станет новым супергероем во вселенной Marvel, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актер исполнит роль антигероя по имени Гипно-Хастлер - злодея-музыканта, бросающего вызов Человеку-пауку. Гипно-Хастлер впервые появился в комиксах Marvel в 1978 году. В числе его суперспособностей умение гипнотизировать своих жертв при помощи своей гитары.

Сообщается, что этот персонаж малоизвестен во вселенной Marvel, но сам Гловер воспринимает этот факт как дополнительный бонус. Он уверен, что так у него появится больше свободы в экранном воплощении злодея.

Известно, что Гловер также станет одним из продюсеров фильма, а сценарий к ленте напишет сын Эдди Мерфи, сценарист и режиссер Майлз Мерфи.