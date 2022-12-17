Джеймс Кэмерон нанял судмедэксперта ради доказательства смерти Джека в «Титанике»

Режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон, устав от многолетних дебатов поклонников о том, смог бы выжить герой ДиКаприо в финале фильма, решил неожиданным образом поставить точку в спорах, сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Постановщик нанял судмедэксперта и двух каскадеров с таким же телосложением и массой тела, какие были у героев Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет. Результаты эксперимента, во время которого станет очевидно, почему Джек Доусон не смог бы выжить, можно будет увидеть в документальном фильме о съемках "Титаника", снятый Кэмероном для National Geographic.

Сам режиссер еще до премьеры ленты намекнул, что у героя ДиКаприо не было шансов.

"Мы провели тщательную судебно-медицинскую экспертизу с экспертом по переохлаждению, который воспроизвел "плот" из фильма. Также мы поместили специальные датчики на двух каскадеров, которые находились во время эксперимента в ледяной воде и проверили, смогут ли они выжить с помощью различных методов спасения. По результатам эксперимента стало очевидно, что выжить мог только кто-то один", - заявил Кэмерон.