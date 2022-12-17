Кэти Холмс рассталась с музыкантом моложе ее на 10 лет

Экс-жена жена голливудского актера Тома Круза Кэти Холмс рассталась с музыкантом Бобби Вутеном III, который моложе ее на 10 лет. Издание "Us Weekly", ссылаясь на источник, близкий к паре, сообщает, что они не планировали длительные отношения, передает Day.Az.

"Кэти и Бобби расстались на прошлой неделе, она больше не рассказывает о нем своим друзьям. У них просто не получилось быть вместе в долгосрочной перспективе", - цитирует таблоид инсайдера.

Роман 43-летней Кэти Холмс с 33-летним музыкантом был первым, о котором стало известно публике после ее расставания с шеф-поваром Эмилио Витоло-младшим в мае 2021 года. Бобби Вутена III, номинанта на "Грэмми", актриса уже успела познакомить со своей матерью Кейтлин.

До шеф-повара знаменитость шесть лет встречалась с коллегой Джейми Фоксом, а с 2006 по 2012 год была замужем за Томом Крузом. В браке у пары родилась дочь Сури, которой сейчас 16 лет.