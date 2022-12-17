Голливудская актриса Шэрон Стоун тайно усыновила лучшего друга своего приемного сына. Daily Mail сообщает, что все произошло год назад, но артистка предпочла не афишировать эту новость, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У самого лучшего друга моего старшего сына был отец-одиночка, он страдал от болезни Паркинсона, и мальчик заботился о нем в течение 12 лет, пока родитель не умер во время коронавируса. И вот он вдруг оказался один...и я взяла его к себе. Так что теперь у меня четверо мальчиков", - цитирует издание звезду "Основного инстинкта".

Шэрон Стоун в 2000 году вместе с экс-супругом Филом Бронштейном усыновила мальчика Роэна Джозефа, в 2005 году актриса забрала из детского дома Лэрда, а через год в семье знаменитости появился Куинн. Артистка признавалась, что мечтала забеременеть и родить ребенка, но в итоге пережила девять выкидышей. Звезде тяжело было это принять, она чувствовала себя неудачницей и справлялась с негативными эмоциями в одиночку. По словам Шэрон Стоун, приемные дети придали смысл ее существованию, и ради них актриса готова на все.