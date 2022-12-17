Брэда Питта заметили с новой девушкой
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Актер Брэд Питт пришел на афтепати премьеры фильма "Вавилон" вместе со своей новой девушкой Инес де Рамон. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

15 декабря в Музее Академии киноискусств в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Вавилон". Картину первым зрителям представили режиссер Дэмьен Шазелл и исполнители главных ролей. В отличие от Марго Робби и Тоби Магуайра, которые вышли на красную ковровую дорожку вместе с родственниками (компанию актрисе составила ее мама, а актеру - дочь), Брэд Питт позировал фотографам в гордом одиночестве. Напротив, на афтепати дважды обладатель "Оскара" пришел не один, а вместе со своей новой возлюбленной - бывшей женой звезды "Дневников вампира" Пола Уэсли Инес де Рамон. Инсайдеры сообщили People, что влюбленные не скрывали чувств на публике и держались за руки.

Об отношениях 58-летнего Брэда Питта и 32-летней Инес де Рамон стало известно в ноябре. Сообщалось, что они "познакомились через общего друга" и "встречаются уже несколько месяцев".