Брэда Питта заметили с новой девушкой
Актер Брэд Питт пришел на афтепати премьеры фильма "Вавилон" вместе со своей новой девушкой Инес де Рамон. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
15 декабря в Музее Академии киноискусств в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Вавилон". Картину первым зрителям представили режиссер Дэмьен Шазелл и исполнители главных ролей. В отличие от Марго Робби и Тоби Магуайра, которые вышли на красную ковровую дорожку вместе с родственниками (компанию актрисе составила ее мама, а актеру - дочь), Брэд Питт позировал фотографам в гордом одиночестве. Напротив, на афтепати дважды обладатель "Оскара" пришел не один, а вместе со своей новой возлюбленной - бывшей женой звезды "Дневников вампира" Пола Уэсли Инес де Рамон. Инсайдеры сообщили People, что влюбленные не скрывали чувств на публике и держались за руки.
Об отношениях 58-летнего Брэда Питта и 32-летней Инес де Рамон стало известно в ноябре. Сообщалось, что они "познакомились через общего друга" и "встречаются уже несколько месяцев".
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