Вот как Джонни Депп поддержал своего тяжелобольного фаната
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Американский актер Джонни Депп решил снова примерить образ Капитана Джека Воробья, но на этот раз артист сделал это ради своего тяжелобольного фаната, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

11-летний блогер по имени Кори рассказывал в соцсетях, что ему очень нравится фильм "Пираты Карибского моря". Именно это кино ребенок часто смотрел в больнице после того, как ему сделали пересадку сердца. 

Чтобы поддержать своего юного фаната, Депп позвонил ему по видеосвязи. Актер нарядился в Джека Воробья, а также создал в своей комнате атмосферу фильма. 

На видео, появившимся в соцсетях, видно, как Кори сидит в пиратской шляпе и, не скрывая улыбки, общается с Капитаном. 

В заключении разговора Депп пожелал мальчику "бесконечной удачи", а также пообещал следить за его YouTube-каналом.