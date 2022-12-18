Вот как Джонни Депп поддержал своего тяжелобольного фаната

Американский актер Джонни Депп решил снова примерить образ Капитана Джека Воробья, но на этот раз артист сделал это ради своего тяжелобольного фаната, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

11-летний блогер по имени Кори рассказывал в соцсетях, что ему очень нравится фильм "Пираты Карибского моря". Именно это кино ребенок часто смотрел в больнице после того, как ему сделали пересадку сердца.

Чтобы поддержать своего юного фаната, Депп позвонил ему по видеосвязи. Актер нарядился в Джека Воробья, а также создал в своей комнате атмосферу фильма.

На видео, появившимся в соцсетях, видно, как Кори сидит в пиратской шляпе и, не скрывая улыбки, общается с Капитаном.

В заключении разговора Депп пожелал мальчику "бесконечной удачи", а также пообещал следить за его YouTube-каналом.