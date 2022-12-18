Стало известно, кто представит Украину на «Евровидении-2023»

Группа Tvorchi представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2023 году. Об этом музыканты сообщили на странице коллектива в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Спасибо вам, люди со стальными сердцами. Мы сделаем все, чтобы правильно представить Украину и нашу непокорность! Спасибо вам", - написали они.

Нацотбор представителя Украины на "Евровидении" прошел 17 декабря. В нем помимо Tvorchi участвовали певцы Moisei и DEMCHUK, исполнительницы Jerry Heil, FIINKA и KRUTЬ, группы OY Sound System и Tember Blanche, певица Angelina и группа 2TONE.

Победителем "Евровидения-2022" стала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". По соображениям безопасности в 2023 году 67-й песенный конкурс перенесут в Великобританию.

Как страна, победившая в музыкальном состязании в предыдущем году, Украина сразу пройдет в финал - он состоится на Liverpool Arena 13 мая.