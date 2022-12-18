Кейт Хадсон рассказала, как помогла Мэтью Макконахи с работой

Американская актриса Кейт Хадсон рассказала, что помогла актеру Мэттью Макконахи получить роль в фильме "Как отделаться от парня за 10 дней", пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, у нее и руководителей киностудии были разногласия по поводу того, кого выбрать на главную мужскую роль в фильме. Хадсон отметила, что для роли в романтической комедии нужно сниматься с тем партнером, с которым у тебя возникает "химия" на экране.

Актриса рассказала, что предложила на роль кандидатуру Мэттью Макконахи.

"У нас была энергия вместе, я хотела играть с ним. Это казалось кинетическим. У нас обоих дух соперничества, нам нравится подталкивать друг друга, и мне просто нравится приверженность Мэтью, он крайне сосредоточенный", - сказала она.