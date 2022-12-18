Отец Бритни Спирс впервые рассказал о причинах опекунства над певицей

Отец американской поп-исполнительницы Бритни Спирс дал первое большое интервью, в котором рассказал, почему ему пришлось взять опеку над дочерью. Об этом Джейми Спирс поговорил с журналистами Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В интервью 70-летний Джейми Спирс поделился своей точкой зрения на опекунство и рассказал о своих отношениях с дочерью, внуками Джейденом и Шоном. В частности, он заявил, что опека была "необходима" и только благодаря ему Бритни Спирс сегодня жива.

"Не все согласятся со мной. Но где бы сейчас была Бритни без этой опеки? И я не знаю, была бы она жива", - сказал он.

Джейми Спирс также отметил, что опека спасла не только Бритни "от ее самых мрачных дней", но и помогла сохранить ее хрупкие отношения с детьми, 17-летним Престоном и 16-летним Джейденом, которых она делит со своим бывшим мужем Кевином Федерлайном.

"Для ее защиты, а также для защиты детей - опекунство было отличным инструментом. Я думаю, что без этого она никогда не вернула бы детей", - добавил он.

Отец певицы признался, что годы опеки были для него очень непростыми.

"Это было чертовски трудное время. Но я люблю свою дочь всем сердцем и душой", - сказал он.

По мнению Джейми Спирса, сейчас его дочь "явно нездорова" и он боится, что в итоге "она окажется в еще большей яме, чем она была".

"В семье полный бардак. Все, что мы можем - это продолжать молиться. Это все, что я могу сказать", - подытожил он.