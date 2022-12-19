Названа сумма мировых сборов сиквела «Аватара» после премьеры

Кассовые сборы фильма "Аватар: Путь воды" американского режиссера Джеймса Кэмерона по всему миру составили примерно $435 млн. Об этом написал дистрибутор, компания Walt Disney, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В США и Канаде сборы составили около $134 млн.

Во всем остальном мире кинокартина заработала еще $301 млн к завершению уикенда. В итоге кассовые сборы на рынке Северной Америки оказались ниже прогнозов, указали в агентстве Reuters.

Сиквел сравнялся с "Бэтменом", уступив "Доктору Стрэнджу в Мультивселенной безумия" ($187,4 млн в мае), "Черной пантере: Ваканда навсегда" ($181 млн в ноябре) и "Тор: Любовь и гром" ($144,2 млн в июле).

В мировой прокат "Аватар: Путь воды" вышел 16 декабря.

Первая часть фильма вышла еще в декабре 2009 года и собрала рекордные $2,9 млрд.

Вторая часть снималась 13 лет. Бюджет картины составил $350-400 млн.