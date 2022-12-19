Бывший муж и отец Бритни Спирс работают над совместной книгой об отцовстве

Бывший муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн в соавторстве с отцом певицы Джейми Спирсом напишут книгу об отцовстве. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, 44-летний Кевин Федерлайн и 70-летний Джейми Спирс "снова разговаривают друг с другом" после напряженного периода в отношениях. Более того, когда отец Бритни Спирс узнал, что экс-супруг его дочери напишет книгу о своем опыте отцовства, он любезно согласился помочь.

В сентябре 2019 года Кевин Федерлайн добился запретительного судебного приказа в отношении Джейми Спирса после того, как отец его бывшей супруги якобы оскорбил его сына Престона. Согласно запрету суда, Джейми Спирс не мог общаться с внуками в течение трех лет.

"Я очень, очень скучаю по своим двум мальчикам. Мы были очень, очень близки. Это были тяжелые три года без них", - сказал Джейми Спирс в первом интервью за 10 лет.

В феврале 2022 года журналистам Page Six стало известно, что Бритни Спирс пишет собственные мемуары. Ее сестра, Джейми Линн Спирс, также выпустила книгу в этом году .