Мексиканский хоррор «Ведьма: Реинкарнация» получил награду на Международном фестивале фильмов ужасов

II Международный фестиваль фильмов ужасов "Хоррор Фест" объявил победителей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мексиканский хоррор "Ведьма: Реинкарнация" Исаака Эсбана удостоился награды "Лучший фильм: Выбор жюри". По сюжету 13-летняя Нала отправляется из города в дом своей бабушки в сельской местности, чтобы попытаться найти лекарство от загадочной болезни ее младшей сестры. Вскоре она обнаруживает, что ее родственница совсем не та, кем кажется.

"Этот фильм как алхимическая реторта: все компоненты работают, есть мелкие жанровые детали, которые в конце собираются в единую картинку, ни одного провального диалога, потрясающие актеры - особенно девочка", - заявила член жюри Марьяна Романова.

Картина "Хищники" Родриго Сорогойена выиграла в номинации "Лучший фильм: Выбор зрителей - Жюри кинокритиков". Также фильм удостоился Специального приза Большого жюри "За мастерское создание саспенса в социальной драме". В центре сюжета городская пара. Возлюбленные переезжают в небольшую деревню в поиске новой и спокойной жизни, однако сталкиваются с жестокостью местных.

Фильм "Тропа смерти" Кевина Игнатиуса и Ника Псинакиса получил Cпециальный приз жюри "За мальчишескую любовь к кино". Лента рассказывает о двух братьях, которые сбегают от жестокого отца в надежде отыскать мать, примкнувшую несколько лет назад к таинственному культу в лесах Пенсильвании.

Короткометражный фильм "Ку-ку" Светланы Белоруссовой получил Специальный приз жюри "За впечатляющую визуализацию страха и ужаса минимальными средствами".

В конкурсной программе фестиваля участвовали 6 картин из России, Норвегии, Мексики, Испании, Франции, США, Канады. Вне конкурсной программы показали сериал Ларса фон Триера "Королевство". Также состоялись премьеры короткометражных картин "Бежать некуда" Димы Барченкова и "Ку-ку" Светланы Белоруссовой, четырех анимационных лент от студии "Урал-синема": "Ворона", "Василиск", "Легенда о Джеральде", "Среди черных волн", а также триллера "Бешенство" и первых 4 серий сериала "13-я клиническая" с Данилой Козловским.