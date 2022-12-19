Бывший жених Дженнифер Лопес подтвердил новый роман

Бейсболист Алекс Родригес, долгое время состоявший в отношениях с Дженнифер Лопес, завел новый роман. Об этом сообщает Enews, ссылаясь на Instagram спортсмена, передает Day.Az.

Родригес опубликовал снимок с 42-летним фитнес-тренером Жак Кордейро и ее дочками 18-летней Настахой и 14-летней Эллой.

"Сердечно желаем вам счастливого Рождества", - написал Алекс Родригес под фотографией.

О романе Алекса Родригеса и Жак Кордейро впервые заговорили в октябре 2022 года. Пару заметили на Родео Драйв в Беверли Хиллз, Калифорния. Их сфотографировали идущими рядом по улице с магазинами, а потом выходящими из одного из бутиков.

До этого в сентябре 2022 года Алекс Родригес расстался с 25-летней Кэтрин Паджетт после девяти месяцев отношений. В 2021 году бейсболист разорвал помолвку с Дженнифер Лопес.