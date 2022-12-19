«Союзмультфильм» хочет снять сериал про Чебурашку

Киностудия "Союзмультфильм" хочет снять сериал про персонажа Чебурашку, на связанный с готовящимся к выходу фильмом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров "Союзмультфильма" Юлиану Слащеву, передает Day.Az.

Фильм "Чебурашка" с Сергеем Гармашом выйдет на экраны 1 января 2023 года. "Мы изучаем возможность создания сериала о Чебурашке, поскольку у нас уже есть созданные 3D-модели персонажей. Возможно, это будет диалоговый сериал, потому что в Чебурашке всегда были очень трогательные диалоги", - сказала она.

Кроме того, продолжила Слащева, автор цикла произведений о Чебурашке и крокодиле Гене Эдуард Успенский передал киностудии права на героев "с правом на переработку". Это даст возможность написать новый сценарий как для фильма, так и для сериала.