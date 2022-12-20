Эмбер Херд передумала вновь судиться в Джонни Деппом

Актриса Эмбер Херд заявила о решении урегулировать во внесудебном порядке дело о клевете, начатое по инициативе ее бывшего мужа Джонни Деппа.

"После долгих размышлений я приняла очень трудное решение урегулировать во внесудебном порядке дело о клевете, возбужденное против меня по требованию моего бывшего мужа Джонни Деппа в Вирджинии", - написала она на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Актриса подчеркнула, что это решение не означает признание вины.

Депп ранее обвинил Херд в клевете и потребовал через суд компенсацию в размере $50 млн. Причиной стала ее статья в газете The Washington Post, в которой она заявила, что подвергалась домашнему насилию, при этом Херд не обвиняла именно Деппа. Однако ее бывший муж утверждал, что из-за публикации ему отказали в нескольких крупных ролях. Он в свою очередь обвинил бывшую жену в домашнем насилии, после чего Херд подала встречный иск, требуя с Деппа $100 млн.

Депп и Херд познакомились в 2009 году, состояли в браке в 2015-2016 годах. Судебный процесс начался в апреле текущего года и широко освещался в американских СМИ.