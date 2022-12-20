Джеймс Ганн опроверг слухи об увольнении Галь Гадот из фильмов DC

Режиссер и руководитель DC Studios Джеймс Ганн отреагировал на слухи о том, что уволил актрису Галь Гадот из фильмов киностудии. Его слова цитирует Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многие фанаты предположили, что с закрытием третьей части фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот была "выгнана" из DC. "Я не уверен, откуда вы взяли, что мы "выгнали" Галь", - высказался Ганн.

Режиссер подвергся критике после того, как решил внести некоторые изменения в будущие проекты DC. "Такой выбор основан тем, какое продолжение лучше для историй и персонажей DC, которые существуют уже почти 85 лет. Возможно, этот выбор хорош, возможно, нет, но он сделан с искренним сердцем и честностью", - поделился Ганн.