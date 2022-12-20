Фильм «Аватар: Путь воды» возглавил кинопрокат СНГ в выходные

Фильм "Аватар: Путь воды" стал лидером кинопроката СНГ. Он собрал 160 млн руб. за минувшие выходные в странах СНГ без учета России и Беларуси. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 15 по 18 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кинокартина режиссера Джеймса Кэмерона является продолжением фильма "Аватар". Новый фильм о дальнейшей жизни главного героя по имени Джейк Салли, который живет со своей новой семьей на планете Пандора. Прошло полтора десятилетия после событий первого фильма. Джейк Салли - вождь клана Оматикайя. Он живет с Нейтири, в их семье растут сыновья Нетейам и Ло'ак, дочь Туктирей, приемная дочь Кири, родившаяся от аватара Грэйс Огустин, а также "Паук" Майлз, человек по происхождению. Он - сын полковника Майлза Куоритча, который родился на Пандоре, но из-за возраста не мог быть отправлен на Землю в криосне.

В проекте приняли участие Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и другие.

Вторую строчку в прокате занял фильм "Непослушник-2" режиссера Владимира Котта. Это история о новых приключениях московского блогера Димы. Он скрывается от полиции в монастыре, где помогает потерявшему память священнику, который должен исповедать криминального авторитета. В фильме снялись: Гоша Куценко, Таисия Вилкова, Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов и другие.

На третьем месте расположился фильм "Елки-9 режиссеров Александра Лупашко и Сергея Наумова. Фильм рассказывает новогодние истории героев из разных уголков России. Картина вышла в прокат еще 1 декабря.