В Нью-Йорке попытались ограбить дом Роберта Де Ниро

Полиция задержала 30-летнюю девушку, которая пыталась ограбить дом актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке. Об этом изданию TMZ рассказал источник, близкий к правоохранительным органам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, злоумышленница пробралась в дом к Де Ниро 19 декабря в 3:30 утра. Она пыталась украсть рождественские подарки, которые лежали под елкой, однако актер находился в тот момент дома с семьей, поэтому спустился проведать обстановку. Обнаружив преступницу, Де Ниро вызвал полицейских, которые задержали девушку. По данным СМИ, злоумышленница уже не первый раз попадается на похожих преступлениях.