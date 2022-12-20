Брэд Питт отметил 59-летие в компании новой возлюбленной

Голливудский актер Брэд Питт и дизайнер Инес де Рамон продолжают подогревать слухи о своем романе. Фотографии пары появились на Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Брэд Питт и Инес де Рамон вместе отметили 59-летие актера на звездной вечеринке в Голливуде. Пара попала в объективы папарацци, когда они вместе выходили из машины: актер был одет в серо-голубую рубашку, синие брюки и белые туфли, а его возлюбленная в объемную коричневую дубленку.

На прошлой неделе Питт впервые появился с де Рамон на публике: пара вместе посетила вечеринку по случаю премьеры фильма "Вавилон", где он сыграл одну из главных ролей. Впервые слухи о романе пары появились в СМИ в ноябре 2022 года, когда Брэд и Инес вместе сходили на концерт Боно в Лос-Анджелесе. Однако, по словам инсайдеров, Питт с де Рамон встречаются уже несколько месяцев, но стараются не афишировать свои отношения.

32-летняя Инес де Рамон - популярный велнес-коуч и дизайнер ювелирных украшений, но в компанию звезд Голливуда она попала благодаря своему браку со звездой сериала "Дневников вампира" Полом Уэсли.