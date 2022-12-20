CinemaPlus отметил 10-летний юбилей

Сеть кинотеатров CinemaPlus вместе с любителями кино очень интересно и весело отметила свой 10-летний юбилей в торговом центре Dəniz Mall в Баку. Здесь расположен один из кинотеатров CinemaPlus, где для гостей был организован красочный фестиваль, в котором с удовольствием приняло участие большое количество гостей, сообщает Day.Az.

Фотозона, шары, флаги, аниматоры Dolivets Events и ростовые куклы, профессиональная музыкальная группа Merry Band радовали не только детей, но и взрослых. ArtEast Group устроила фотосессию гостям и зрителям с участниками шоу-программы фестиваля.

CinemaPlus к юбилею также провела специальную акцию, которая будет длиться до 31 декабря. Покупая онлайн билеты, можно выиграть различные подарки от Soliton.

Отметим, что в сеть кинотеатров CinemaPlus входит 10 кинотеатров, 50+ экранов и 5000+ посадочных мест. Эта сеть кинотеатров имеет цифровые проекционные системы с высоким разрешением и возможностью показа 3D-контента, а высококачественные киноэкраны, технологии повышенной яркости и четкости изображения Enhanced 4KBarco позволяют показывать кинофильмы в наилучшем и наивысшем качестве. Причем концепция Platinum Movie Suites предлагает зрителям возможность просмотра фильма в зале с роскошными кожаными итальянскими и испанскими креслами повышенной комфортности и откидной спинкой, возможностью заказа еды и напитков прямо во время киносеанса. Уникальные залы Skybox только в кинотеатре CinemaPlus. Застеклённые 6 мини залы Skybox расположены в верхних ярусах зрительного зала, с посадочными местами от 6 до 12 человек. Зрители смогут насладиться просмотром кино на удобных кожаных креслах, оснащенных индивидуальным освещением и зарядкой для гаджетов. Вход в каждый Skybox зал отдельный с помощью лифта.

Для особых гостей в кинотеатре два VIP DIAMOND зала, оборудованные большими комфортными автоматически раскладывающими креслами со встроенными столиками и подставкой для ног. Все кресла расположены на некотором расстоянии друг от друга, что создаёт атмосферу уединённости и уюта. В последних рядах установлены комфортабельные диваны, напоминающие домашнюю обстановку.

Кроме того, сеть кинотеатров "CinemaPlus" впервые в Азербайджане применила мировую систему Dolby Atmos.

Благодаря возможности размещения и перемещения звукового сопровождения в любую точку кинотеатра, технология Dolby Atmos позволяет создателям фильмов вывести звук в кино на принципиально новый уровень. В результате зритель не просто наблюдает за происходящим на экране, а перемещается в центр событий.

Также формат 4DX в нашей стране есть только в кинотеатре СinemaPlus. Инновационная кинотеатральная технология 4DX расширяет визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов с дополнительными спецэффектами, такими как движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающих зрителей в действие, происходящее на большом экране.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.