Джастин Бибер раскритиковал H&M

Канадский певец Джастин Бибер раскритиковал шведский модный бренд H&M за то, что они использовали его фотографии для новой коллекции одежды и аксессуаров. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

28-летний поп-исполнитель обвинил H&M в том, что они выпустили коллекцию товаров с его именем и изображением без его на то согласия. Это произошло после того, как на официальном сайте бренда появились платье-футболка, сумка-шопер и чехол для смартфона с изображением артиста.

"Я не одобрял ни одну вещь из этой коллекции H&M. Они сделали это без моего разрешения и одобрения. Этот мерч - мусор, и я призываю вам никогда не покупать ни одну из этих вещей", - написал Джастин Бибер в личном блоге.

После обращения Бибера к подписчикам, многие из них отправились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) H&M, призывая бренд удалить якобы неутвержденный продукт.

"Почему вы продаете вещи Джастина без его ведома?", "Это беспредел!", "Позор вам", "Я надеюсь, что Джастин и его команда подадут на вас в суд", - писали поклонники певца в комментариях.