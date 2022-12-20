Виктория Бекхэм поделилась детским фото

Бывшая солистка группы Spice Girls, бизнесвумен и жена футболиста Дэвида Бекхэма Виктория поделилась с подписчиками своего личного блога архивным детским снимком. Соответствующий пост звезда разместила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На фотографии 48-летняя Виктория Бекхэм позирует в костюме снеговика с черным цилиндром на голове и клетчатым шарфом на шее.

"Зацените меня! Обратный отсчет до Рождества идет! Осталась неделя!" - подписала снимок многодетная мать.

Подписчики экс-перчинки отметили, что на архивном снимке Виктория очень похожа на своего сына Ромео. "Ну просто одно лицо с Ромео", "Мини-Ромео! Точная копия мамы", "Ромео очень похож на вас в детстве", "Сначала решил, что это детское фото Ромео", - написали поклонники семьи Бекхэм в комментариях к посту.

Ромео Бекхэм - средний сын Дэвида и Виктории. 20-летний Ромео пошел по стопам отца и развивает футбольную карьеру в США. Сейчас молодой человек играет в качестве полузащитника в футбольном клубе "Интер Майами II" из Флориды, совладельцем которого является его отец.