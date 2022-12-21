Ричард Гир возмутил богатых американцев

Актер Ричард Гир вступил конфликт с жителями богатого пригорода Нью-Йорка в округе Вестчестер, поддержав строительство новой вышки сотовой связи. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The New York Post.

Гир, который совместно с девелопером Расселом Эрнандесом владеем отелем Bedford Post Inn в городке под названием Бедфорд, предложить выделить участок на принадлежащей ему земле, чтобы там была выстроена вышка высотой около 40 м, которая улучшит покрытие сотовой связи для сотрудников экстренных служб.

Ранее совет городского планирования Бедфорда дважды отклонил по строительству вышки, из-за чего телекоммуникационная компания Verizon обратилась в суд.

Теперь планы по строительству также под угрозой, поскольку местные жители, включая Кейтлин Мара, мать актрис Кейт и Руни Мара и владелицу клуба Национальной футбольной лиги "Питтсбург Стилерз".

Местные жители воспротивились строительству вышки из-за того, что она, по их мнению, испортит пейзаж.

"Зимой у меня открывается чудесный вид. Я жду его каждый год. И теперь я буду смотреть на уродливую башню, которая вскоре устареет, если будет одобрено это строительство", - написала Кейтлин Мара в своем обращении к совету городского планирования.