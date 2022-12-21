https://news.day.az/showbiz/1521480.html Снуп Догг предложил свою кандидатуру на пост главы Twitter
Снуп Догг предложил свою кандидатуру на пост главы Twitter
Американский рэпер Снуп Догг в Twitter создал опрос, спросив пользователей социальной сети о том, стоит ли ему возглавить ее, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
81% опрошенных из 3,3 млн респондентов проголосовали за то, чтобы рэпер стал главой соцсети вместо предпринимателя и миллиардера Илона Маска.
При этом ранее Маск запускал опрос о том, стоит ли ему продолжать возглавлять Twitter, и за уход миллиардера проголосовали 57,5% волеизъявившихся пользователей из 17 млн проголосовавших.
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