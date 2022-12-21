Снуп Догг предложил свою кандидатуру на пост главы Twitter

Американский рэпер Снуп Догг в Twitter создал опрос, спросив пользователей социальной сети о том, стоит ли ему возглавить ее, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

81% опрошенных из 3,3 млн респондентов проголосовали за то, чтобы рэпер стал главой соцсети вместо предпринимателя и миллиардера Илона Маска.

При этом ранее Маск запускал опрос о том, стоит ли ему продолжать возглавлять Twitter, и за уход миллиардера проголосовали 57,5% волеизъявившихся пользователей из 17 млн проголосовавших.