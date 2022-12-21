Пол Маккартни рассказал о «глубоком горе»

Певец Пол Маккартни рассказал об эмоциях, которые он испытал после смерти Джона Леннона. Его слова цитирует People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я не мог просто пойти на телевидение и рассказать, что Джон значил для меня. Это было слишком глубоким горем", - вспоминает артист. По словам Маккартни, он "не мог выразить словами" то, что испытал после того, как узнал о смерти коллеги и близкого друга.

Через некоторое время музыкант решил записать песню, посвященную Леннону. "Я нашел комнату и просто сел на деревянный пол в углу со своей гитарой и просто начал играть вступительные аккорды к композиции "Here Today", - рассказал он.

Солист The Beatles Джон Леннон погиб 8 декабря 1980 года. В спину музыканта выстрелили пять раз, когда он вместе с супругой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке.