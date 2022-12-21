Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса впервые станет матерью

Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер ждет первого ребенка. Снимками она поделилась в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

34-летняя Румер Уиллис беременна первенцем. Отец будущего ребенка - бойфренд, фронтмен группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас. Новость сообщила 60-летняя Деми Мур, написав в соцсетях: "Вхожу в эпоху горячей чудной бабушки".

У Брюса Уиллиса и Деми Мур три дочери: 31-летняя Скаут, 34-летняя Румер и 28-летняя Таллула. Актеры прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода в 2009 Брюс женился на фотомодели Эмми Хеминг, которая моложе него на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: 10-летнюю Мейбел Рей и 8-летнюю Эвелин Пенн. Что касается Деми Мур, она по-прежнему свободна. В ноябре этого года актриса рассталась с шеф-поваром и ресторатором Дэниелом Хаммом, который на 13 лет моложе нее, меньше чем через год после начала отношений.