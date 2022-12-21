Обсуждается перезапуск франшизы «Терминатор»

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил об обсуждении повторного запуска франшизы "Терминатор", сюжет которой был бы выстроен вокруг темы искусственного интеллекта. Об этом он заявил в подкасте Smartless, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Если бы я снял еще одного "Терминатора", то, возможно, попытался бы снова запустить франшизу, что в настоящий момент обсуждается", - рассказал режиссер.

По его словам, говорить о чем-то конкретном пока рано, однако в новой серии фильмов Кэмерон хотел бы сосредоточиться на теме искусственного интеллекта, а не на "сумасшедших роботах".

Режиссер занимался постановкой первых двух фильмов в трилогии о Терминаторе. В последней части "Терминатор: Темные судьбы" он выступил в качестве сценариста и продюсера.