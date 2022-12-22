Представлен шорт-лист претендентов на «Оскар»

Американская академия киноискусств представила в среду шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в 10 категориях. Информация размещена на сайте академии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В список возможных номинантов на премию в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" вошла американская лента "Навальный" (Navalny, 2022). Режиссером кинокартины выступил Дэниел Роэр.

Из 144 соответствующих критериям отбора документальных фильмов в шорт-лист вошли 15 картин. Среди других работ: "Все, что дышит" (All That Breathes, 2022) Шаунака Сена, "Вся красота и кровопролитие" (All the Beauty and the Bloodshed, 2022) Лоры Пойтрас, "Потомок" (Descendant, 2022) Маргарет Браун, "Движение Джейн" (The Janes, 2022) Тии Лессин и Эммы Пилдс, "Вулкан любви" (Fire of Love, 2022) Сары Досы, "Дэвид Боуи: Moonage Daydream" (Moonage Daydream, 2022) Бретта Моргена и другие ленты.

В шорт-лист претендентов в категории "Лучший иностранный фильм" вошли 15 фильмов, включая: "Аргентину" (Argentina, 1985, 2002, Аргентина) Сантьяго Митре, "Близко" (Close, 2022. Бельгия) Лукаса Донта, "Корсаж" (Corsage, 2022, Австралия) Мари Кройцер, "Сент-Омер", (Saint Omer, 2022, Франция) Элис Диоп и другие.

Представлена претенденты в категориях "Лучший короткометражный мультфильм", "Лучший художественный короткометражный фильм", "Лучший звук", "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший грим и прически", "Лучшая песня", "Лучшая музыка" и "Лучшие визуальные эффекты".

95-я церемония "Оскара" пройдет 12 марта 2023 года. Вручение статуэток традиционно пройдет в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Номинанты на одну из самых престижных наград в кинематографе будут объявлены 24 января.