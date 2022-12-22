Джеймс Кэмерон уже снял несколько сцен «Аватара 3» и «Аватара 4»

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал в беседе с Entertainment Weekly, что уже снял некоторые сцены из "Аватара 3" и "Аватара 4" одновременно с недавно выпущенным сиквелом фильма, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как объяснил постановщик, такое решение было принято, чтобы избежать старения молодых актеров на экране. Кэмерон привел в пример похожей проблемы сериал "Очень странные дела", в котором главные персонажи - подростки. "Они должны быть все еще в старшей школе, но выглядят так, как будто им 27", - объяснил режиссер.