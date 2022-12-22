https://news.day.az/showbiz/1521861.html Netflix инвестирует в киностудию на месте бывшей военной базы
Netflix инвестирует в киностудию на месте бывшей военной базы
Американский стриминговый сервис Netflix собирается построить киностудию на месте бывшей военной базы в штате Нью-Джерси. Об этом в четверг, 22 декабря сообщило Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Компания планирует приобрести за $55 млн 118 гк земли, на которых располагалась закрытая 11 лет база Форт Монмут.
Дополнительно $848 млн будет потрачено на возведение 12 съемочных павильонов, а также офисных и технических зданий.
По данным агентства, проект планируют реализовать в две стадии в течение нескольких лет.
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