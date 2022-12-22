Меган Фокс и Микеле Морроне снимутся в триллере

Американская актриса Меган Фокс и итальянский актер Микеле Морроне, звезда фильма "365 дней", снимутся в научно-фантастическом триллере Subservience ("Подчинение"). Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В центре сюжета - история о борющемся с проблемами отце (Морроне), который покупает домашний симулятор (Фокс), предназначенный для заботы о его семье. Впоследствии робот обретает осознанность и начинает представлять герою и его близким опасность.

Режиссером проекта выступил Скотт Дейл, ранее работавший над картиной "В западне" с Фокс в главной роли. Сценаристами стали Уилл Хонли ("Клаустрофобы 2: Лига выживших") и Април Магуайр ("Пропавшие девушки"). Съемки картины начнутся 7 января 2023 года на базе болгарской студии Nu Boyana.

Президент киностудии Millennium Media, занимающейся созданием фильма, Джеффри Гринштейн рассказал, что Меган и Микеле "идеально подходят для этого своевременного и провокационного триллера".

"Этот фильм покажет Меган с той стороны, которую мы никогда раньше не видели. Актерский состав, который мы собираем, поднимет эту эмоциональную историю, и мне не терпится показать вам все, что у нас есть", - отметил режиссер проекта.