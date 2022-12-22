Азербайджанка стала совладелицей известной киностудии в России

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Бекмамбетова, передает Day.Az.

Кинокомпанию приобрели ее генеральный продюсер Лала Рустамова и коммерческий директор Тимур Асадов.

Рустамова рассказала РБК, что деньги на покупку Bazelevs были получены за счет сборов от кинопроката "Елки 9" и других картин, продажи прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав, в общей сложности это выручка за весь 2022 год. При этом генпродюсер не назвала сумму сделки.

Сделка распространилась только на российское юридическое лицо Bazelevs - ООО "Базелевс" - за Бекмамбетовым останутся права на русскоязычный контент. То есть американский продакшен остается у продюсера, он продолжит работу в Лос-Анджелесе. Предполагается, что в 2023 году одна из компаний сменит название.

Тимур Бекмамбетов создал Bazelevs в 1994 году. В 2004 году кинокомпания экранизировала роман Сергея Лукьяненко "Ночной дозор", в дальнейшем были созданы фильмы "Елки" и "Горько!". С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, это отдельная компания. На ее счету такие фильмы, как "Особо опасен", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" и "Хардкор".