В России снимут адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

В России снимут адаптацию популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Как пишет ТАСС, производством проекта займется компания "Медиаслово" в партнерстве с холдингом "Газпром-медиа" и онлайн-кинотеатром Okko, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пресс-службе Okko уточнили, что возможность реализации проекта - результат длительных переговоров с турецкими правообладателями, компанией Madds. "Благодаря поддержке "Газпром-медиа" и онлайн-кинотеатра Okko, соглашение стало возможным. Русская версия самого успешного в России зарубежного формата будет отличаться от оригинала не только артистами и местом действия, которым станет Москва, но зрители увидят и сюжетные отличия, которые при этом сохранят общее обаяние драматургии проекта", - уточнил генеральный продюсер "Медиаслово" Данила Шарапов.

Российский вариант "Постучись в мою дверь" будет выходить в эфире телеканала ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.

В центре сюжета турецкой комедии - история девушки-флориста и бизнесмена, которым нужно изображать пару. Второй сезон сериала вышел в 2021 году.