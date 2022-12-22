Назван лучший фильм в истории кино

"Психо" Альфреда Хичкока назван лучшим фильмом в истории кино по версии журнала Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание составило список из ста самых важных картин в сфере игрового кинематографа. Психологический триллер Хичкока занял почетное первое место. В комментарии к статье авторы рейтинга отметили, что "Психо" задал канон жанру и стал одним из самых цитируемых фильмов в истории.

Следом за ним идет "Волшебник страны Оз" 1939 года, а закрывает тройку лидеров "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы. Также в первую пятерку попали "Гражданин Кейн" Орсона Уэллса и "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино.

В десятке лучших оказались "Семь самураев" Акиры Куросавы, "2001: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика, "Эта замечательная жизнь" Фрэнка Капры, "Все о Еве" Джозефа Лео Манкевича и "Спасти рядового Райана" Стивена Спилберга.