На создание одного предмета одежды для второго «Аватара» уходило до 200 часов

Джеймс Кэмерон и художница по костюмам Дебора Линн Скотт признались, что на создание одного предмета одежды для фильма "Аватар: Путь воды" потребовалось 200 часов. Об этом они рассказали в интервью Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Кэмерона и Скотт, чье сотрудничество длится уже 25 лет, создание одежды героев отняло много сил и времени, несмотря на большое количество компьютерной графики в фильме.

"Мы во многом следовали шаблону первого фильма и довели его до более высокого и сложного стандарта. В среднем на создание одного предмета одежды уходило около 200 часов. До этого у нас не было времени на исследования, чтобы решить, будет ли это настоящая оболочка, оболочка, напечатанная на 3D-принтере, или оболочка из ламината. Мы обнаружили, что вся эта магия 3D-печати, которую мы в некоторых случаях использовали, была не так хороша, как то, что было настоящим, созданным вручную, вылепленным вручную и сделанным на заказ", - сообщила Скотт.