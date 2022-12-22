Генри Кавиллу устроят героические проводы в «Ведьмаке»

Шоураннер cериала "Ведьмак" Лорен Шмидт Хиссрих рассказала, что актера Генри Кавилла ждут героические проводы в третьем сезоне шоу в связи с его уходом. Об этом сообщает Collider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шмидт Хиссрик отметила, что Кавилл очень многое привнес в сериал, поэтому продюсеры шоу хотят отдать ему должное. В новых сериях Геральду предстоит отказаться от нейтралитета и сделать все, чтобы добраться до Цири.

"Для меня это будут самые героические проводы, которые только могли бы у нас быть, хотя изначально [в сценарии] все было прописано по-другому", - высказалась шоураннер.