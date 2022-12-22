Актер Идрис Эльба увеличил свое состояние

Из-за успеха в Голливуде Идрис Эльба увеличил за год свое состояние вдвое. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документам его компании IE7 Limited, из-за возросших доходов актеру пришлось оплатить налоговый счет в размере более £930 тыс. Сейчас состояние звезды Голливуда оценивается в £11,2 млн.

На счету Эльбы более 100 ролей в фильмах и сериалах. Только за последний год актер снялся в четырех фильмах: "Три тысячи лет желаний", "Тор: Любовь и гром", "Соник 2" и "Зверь".

В числе знаменитых работ Идриса Эльбы - исполнение роли Хеймдалля в фильмах студии Marvel "Тор" и Нельсона Манделы в фильме "Долгий путь к свободе", а также съемки в "Форсаже" и "Отряде самоубийц".