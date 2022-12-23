Лидер "Землян" встал на защиту Пугачевой

Основатель и лидер рок-коллектива "Земляне" Владимир Киселев опубликовал открытое письмо, в котором упомянул уехавшую певицу Аллу Пугачеву. Несмотря на то что Примадона покинула родину и резко высказывалась о своих согражданах, артист выразил ей свое уважение, передает Day.Az со ссылкой на womanhit.ru.

Киселев признался, что удивляется тому, что сейчас происходит в российском шоу-бизнесе. "А кого мы имеем сегодня? Пугачева жива, но ее поставили в такие рамки, что она покинула Россию. Ротару - украинка. Леонтьев и Антонов, дай Бог им здоровья, испытывают серьезные возрастные проблемы. Не создавая новых, держите ветеранов! Но к чему мы пришли? Действиями, абсолютно напоминающими слона в посудной лавке, вытолкали этих артистов за границу", - заявил он.

Напомним, Алла уехала из России в конце февраля, однако в сентябре вернулась в Москву. А через несколько недель Примадона улетела обратно в Израиль. Тогда же супруга Пугачевой - шоумена Максима Галкина - признали иноагентом. И певица попросила российскую власть дать ей такой же статус.

"Я с ней не согласен и не оправдываю ее. С позволения сказать, ее муж... Бог ему судья, но Алла? Она решила защищать своих детей, как наседка своих цыплят. И вместо того чтобы пригласить ее, поставить, образно говоря, в строй, ее потеряли, а ведь она могла стать путеводной звездой. Надо дорожить тем, что имеем. Кроме Александра Маршала, Николая Баскова, кроме Ларисы Долиной и Григория Лепса, фактически нет ни одного артиста серьезного поколения, который стоит делами за свою страну", - заключил Владимир.